Они казались "идеальной семьей": в своем доме в Лондоне убита Агне из Литвы, обвинен ее муж
40-летняя Агне Друскиене была найдена с множественными ножевыми ранениями в доме, который она и её муж Аугустинас Друскис построили вместе и переехали туда три года назад.
Полиция прибыла на место происшествия около часа ночи 18 октября, но спасти женщину не удалось — парамедики констатировали смерть Агне на месте. 43-летнему Друскису, строителю по профессии, предъявлено обвинение в убийстве, пишет Metro.
Соседи рассказывают, что пара казалась «идеальной семьей». У их дома теперь лежат цветы и записки от местных жителей. На платформе GoFundMe уже собрано более 30 тысяч фунтов для дочери Агне и её двух подростков-сыновей, оставшихся без матери.
19-летняя Эвита, старшая дочь погибшей, сказала изданию Metro: «Мы благодарим всех за поддержку и любовь к нашей семье. Благодаря сообществу мы видим, как много сердец мама тронула. Это невероятно важно и очень ценно».
Председатель Литовской ассоциации в Великобритании Алвия Черняускайте помогает детям Агне.
«С самого момента, когда стало известно о трагедии, мы начали оказывать помощь — не только финансовую, но и моральную, эмоциональную, практическую. Это событие глубоко тронуло всех. Агне была доброй, теплой и преданной женщиной, и её смерть отозвалась далеко за пределами семьи».
Она добавила, что многие, даже не знавшие Агне лично, восприняли случившееся как личную утрату, а отклик людей напомнил о силе литовской общины в Британии.
В описании сборов на GoFundMe сказано: «Это не просто потеря. Это бесконечная боль, тишина и пустота, которую ничем не заполнить. Каждый акт доброты, каждый фунт, каждое распространение этой истории — как нежная рука, обнимающая детей, потерявших мать, и шепчущая: “Вы не одни”».
Сосед семьи, недавно сам потерявший жену, рассказал: «Я в шоке. Они казались прекрасной семьей. Я принимал для них посылки, они всегда благодарили. Видел, как мать водила детей в школу, а отец выносил мусор по средам. Они жили здесь больше трёх лет. Это ужасно».