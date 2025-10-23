РФ нашла замену Индии: на российскую нефть объявился новый, довольно неожиданный покупатель
Российская компания "Русснефть" в октябре поставила первую партию нефти на недавно построенный нефтеперерабатывающий завод "Кулеви" в Грузии.
Как сообщает агентство Reuters, по данным платформы по отслеживанию судов LSEG, 6 октября танкер "Кайсери" доставил 105 340 метрических тонн нефти марки Siberian Light из российского черноморского порта Новороссийск в нефтяной терминал "Кулеви".
Этот завод начал работу ранее в октябре с начальной мощностью переработки около 1,2 миллиона тонн нефти в год, или около 24 тысяч баррелей в день. Он будет постепенно увеличивать свою годовую мощность до 4 миллионов тонн в 2028 году, стремясь поставлять топливо как на экспорт, так и на внутренний рынок. Информацию о поставке нефти Reuters подтвердили неназванные источники в отрасли.
Россия и Грузия не имеют официальных дипломатических отношений с 2008 года, когда между ними произошла война. Однако под руководством партии "Грузинская мечта" Тбилиси углубило экономические связи с Россией, в то время как отношения с западными странами резко ухудшились.
Как ранее сообщал Otkrito.lv, США потребовали у Индии прекратить покупку российской нефти. Позднее, президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал ему остановить закупки.