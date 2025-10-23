РФ нашла замену Индии: на российскую нефть объявился новый, довольно неожиданный покупатель

Этот завод начал работу ранее в октябре с начальной мощностью переработки около 1,2 миллиона тонн нефти в год, или около 24 тысяч баррелей в день. Он будет постепенно увеличивать свою годовую мощность до 4 миллионов тонн в 2028 году, стремясь поставлять топливо как на экспорт, так и на внутренний рынок. Информацию о поставке нефти Reuters подтвердили неназванные источники в отрасли.