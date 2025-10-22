Российский дрон попал в детский сад в Харькове

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удар по детсаду в Харькове, отметив, что нет и не может быть никакого оправдания этому, передает УНИАН. "Удар российского беспилотника по детскому саду в Харькове - после ночи массированной атаки. К сожалению, известно об одном погибшем. Мои соболезнования родным. По состоянию на сейчас семь человек пострадали. Им оказывается медицинская помощь. Все дети эвакуированы и находятся в укрытиях. По предварительной информации, у многих острая реакция на стресс", - отметил президент.