Российский дрон попал в детский сад в Харькове
В Харькове российский беспилотник попал в частный детский сад. Погиб один человек, несколько получили ранения. Президент Украины Владимир Зеленский назвал произошедшее «плевком России в лицо каждому, кто говорит о мире», подчеркнув, что террористов можно остановить только силой.
По информации мэра Харькова Игоря Терехова, известно об одном погибшем мужчине и семи пострадавших людях. "Информация о ранении детей подтверждения, к счастью, не нашла", - добавил мэр.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удар по детсаду в Харькове, отметив, что нет и не может быть никакого оправдания этому, передает УНИАН. "Удар российского беспилотника по детскому саду в Харькове - после ночи массированной атаки. К сожалению, известно об одном погибшем. Мои соболезнования родным. По состоянию на сейчас семь человек пострадали. Им оказывается медицинская помощь. Все дети эвакуированы и находятся в укрытиях. По предварительной информации, у многих острая реакция на стресс", - отметил президент.
По словам Зеленского, очевидно, что "Россия наглеет". "Эти удары - это плевок России в лицо каждому, кто настаивает на мирном решении. Бандитов и террористов можно поставить на место только силой", - заявил глава государства.