Поезда между Ригой и Гулбене поедут по новому графику: что изменится

С 26 октября вступает в силу новое расписание движения поездов на маршруте Рига–Гулбене. «Теперь по воскресеньям из Риги в Гулбене будет курсировать поезд № 804, который отправится в 8:31 и прибудет в пункт назначения в 11:41. Ранее этот рейс выполнялся только по субботам. В то же время рейс № 808, отправлявшийся из Риги в 11:31, отменяется. Также изменено время отправления поезда № 807 Гулбене–Рига — теперь он будет отправляться по воскресеньям в 17:18 и прибывать в Ригу в 20:29.

Такое расписание выбрано для того, чтобы пассажиры, прибывающие в 16:45 в Гулбене на Алуксненском узкоколейном поезде, могли удобно продолжить путь в Ригу», — сообщила руководитель отдела коммуникации и маркетинга Pasažieru vilciens Сигита Паула.