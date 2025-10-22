Поезда между Ригой и Гулбене поедут по новому графику: что изменится
С 26 октября вступает в силу новое расписание поездов на маршруте Рига–Гулбене, которое улучшит удобство поездок по воскресеньям для туристов, направляющихся в Гулбене и Алуксне. Основные изменения включают добавление нового рейса и корректировку времени отправления, чтобы обеспечить комфортное стыковочное сообщение с узкоколейным поездом.
С 26 октября вступает в силу новое расписание движения поездов на маршруте Рига–Гулбене. «Теперь по воскресеньям из Риги в Гулбене будет курсировать поезд № 804, который отправится в 8:31 и прибудет в пункт назначения в 11:41. Ранее этот рейс выполнялся только по субботам. В то же время рейс № 808, отправлявшийся из Риги в 11:31, отменяется. Также изменено время отправления поезда № 807 Гулбене–Рига — теперь он будет отправляться по воскресеньям в 17:18 и прибывать в Ригу в 20:29.
Такое расписание выбрано для того, чтобы пассажиры, прибывающие в 16:45 в Гулбене на Алуксненском узкоколейном поезде, могли удобно продолжить путь в Ригу», — сообщила руководитель отдела коммуникации и маркетинга Pasažieru vilciens Сигита Паула.
По вопросам, связанным с расписанием, покупкой билетов и поездками, можно обращаться в клиентский центр Vivi по круглосуточному бесплатному телефону 8760.