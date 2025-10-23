Высшее образование не обязательно: профессии будущего, которые будут "на вес золота"
Молодые люди все чаще жалуются, что сегодня трудно найти работу. Однако, по словам генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга, в некоторых отраслях уже сейчас открываются тысячи новых рабочих мест.
В интервью телеканалу Channel 4 News Хуанг отметил, что бурный рост индустрии обработки данных делает ряд технических профессий особенно востребованными. Он призвал молодёжь рассматривать не только университетское образование, но и профессиональные школы. «Если вы электрик, сантехник или плотник — нам понадобятся сотни тысяч таких специалистов, чтобы построить все эти заводские комплексы», — заявил Хуанг.
Как пишет журнал Fortune, это отражает серьёзные изменения на рынке труда: развитие технологий требует не только программистов и инженеров, но и представителей практических профессий, которые создают физическую инфраструктуру для цифровой экономики.
По словам миллиардера, сегмент квалифицированного физического труда будет переживать подъем во всех странах. Он отметил, что, например, строители могут зарабатывать более 100 тысяч долларов в год, даже не имея высшего образования.
Издание также напоминает, что Nvidia инвестирует 100 миллиардов долларов в компанию OpenAI, занимающуюся разработкой искусственного интеллекта, чтобы поддержать строительство центров обработки данных.
Согласно прогнозам McKinsey, к 2030 году мировые инвестиции в развитие дата-центров могут достичь 7 триллионов долларов. Один такой центр площадью около 25 тысяч квадратных метров способен обеспечить работой до 1500 строителей на этапе возведения, а после ввода в эксплуатацию — около 50 постоянных сотрудников.
Кроме того, каждая такая рабочая позиция создаёт примерно ещё 3,5 новых рабочих места в смежных секторах экономики, что показывает огромный эффект развития технологической инфраструктуры.
В другой беседе Хуанг признался, что если бы ему снова было 20 лет, он выбрал бы специальность, связанную с физикой, а не с программированием: «Если бы я был молодым Дженсеном, я бы сосредоточился на естественных науках — физика даёт фундамент для всего», — сказал он.