Ответ не через месяц, а за неделю: Сейм поддержал ускорение рассмотрения обращений в госучреждения

Поправки также предусматривают, что учреждение в течение пяти рабочих дней сможет переслать обращение другой инстанции, если вопрос не входит в его компетенцию. Если же учреждение посчитает это нецелесообразным, оно сможет не пересылать документ, а лишь проинформировать заявителя, куда следует направить обращение. В настоящее время о пересылке обращения необходимо уведомить автора в течение семи рабочих дней после его получения.