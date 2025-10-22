Ответ не через месяц, а за неделю: Сейм поддержал ускорение рассмотрения обращений в госучреждения
Учреждения будут обязаны отвечать на обращения жителей по существу в течение семи рабочих дней. Это предусматривают поправки к Закону об обращениях, одобренные в среду, 22 октября, комиссией Сейма по государственному управлению и самоуправлениям для окончательного чтения.
Изменения предложены с целью снизить уровень бюрократии при взаимодействии жителей с государственными учреждениями и сократить сроки предоставления ответов.
Согласно поправкам, учреждение должно будет предоставить ответ по существу в разумный срок, но не позднее чем через семь рабочих дней с момента получения обращения. В настоящее время срок ответа составляет один месяц.
Если же для подготовки ответа учреждению потребуется получить дополнительную информацию, обратиться в другие инстанции или обработать большой объём данных, срок можно будет продлить до 15 рабочих дней.
Поправки также предусматривают, что учреждение в течение пяти рабочих дней сможет переслать обращение другой инстанции, если вопрос не входит в его компетенцию. Если же учреждение посчитает это нецелесообразным, оно сможет не пересылать документ, а лишь проинформировать заявителя, куда следует направить обращение. В настоящее время о пересылке обращения необходимо уведомить автора в течение семи рабочих дней после его получения.
Как отмечают авторы поправок, ответы на обращения — часть формирования и реализации государственной политики, входящая в основные обязанности госучреждений, и не может рассматриваться как административные расходы. Изменения позволят сократить бюрократию, сделают процесс рассмотрения обращений более простым и быстрым, что, в свою очередь, улучшит коммуникацию граждан с государственными институтами.
Предполагается, что новые правила вступят в силу с 1 января следующего года и будут применяться к обращениям, полученным после этой даты.
Для вступления поправок в силу их ещё предстоит утвердить Сейму в окончательном чтении.