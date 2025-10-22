В Риге за хулиганство и угрозы контролеру в автобусе задержан мужчина - инцидент попал в соцсети
В Риге задержан мужчина, устроивший пьяный дебош в автобусе: он оскорблял контролера, угрожал ей и напал на несовершеннолетнего пассажира. Видео инцидента вызвало резонанс в TikTok, а дело переквалифицировано в уголовное.
Государственная полиция Латвии задержала мужчину за хулиганские действия в общественном транспорте Риги, в том числе за оскорбления и угрозы в адрес контролёра. Видео инцидента распространилось в соцсети TikTok, вызвав широкий общественный резонанс.
Как сообщили в полиции, инцидент произошёл вечером 17 сентября в автобусе маршрута №49, следовавшем от остановки Vaidavas iela в сторону Daudersala. Мужчина 1976 года рождения, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, вместе с ещё одним, пока неустановленным человеком, начал вести себя агрессивно.
Во время проверки билетов он оскорблял контролёра нецензурными словами и угрожал ей, пока его спутник снимал происходящее на видео, при этом также насмехаясь над женщиной. Видео вскоре появилось на TikTok, где вызвало бурное обсуждение среди пользователей.
По данным полиции, один из пассажиров — несовершеннолетний — попытался заступиться за контролёра и прекратить хулиганские действия. В ответ мужчина напал и на него.
Сначала было начато административное производство, однако 9 октября принято решение переквалифицировать дело и возбудить уголовное производство. 16 октября подозреваемый был задержан. Мужчина признал свою вину. Полиция также уточнила, что ранее он уже попадал в поле зрения правоохранительных органов за преступления имущественного характера.