В Риге за хулиганство и угрозы контролеру в автобусе задержан мужчина - инцидент попал в соцсети

Во время проверки билетов он оскорблял контролёра нецензурными словами и угрожал ей, пока его спутник снимал происходящее на видео, при этом также насмехаясь над женщиной. Видео вскоре появилось на TikTok, где вызвало бурное обсуждение среди пользователей.