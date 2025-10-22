Минфин не может ответить, какие суммы компенсаций потребуются на увольнение около 400 сотрудников VID

На уточняющий вопрос — из бюджета какого года будут выплачены компенсации, нынешнего или следующего, — в Департаменте коммуникаций Минфина отметили, что пока не могут дать даже приблизительных оценок и не знают, из какого бюджета будут профинансированы выплаты. Тем не менее, журналистам пообещали, что на пресс-брифинге 24 октября (то есть через два дня) все расчёты будут доступны.