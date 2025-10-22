Минфин не может ответить, какие суммы компенсаций потребуются на увольнение около 400 сотрудников VID
Уже несколько месяцев обсуждается, что в рамках мер экономии, проводимых рядом государственных учреждений, Службе государственных доходов (VID) также предстоит сократить расходы за счёт увольнения сотрудников.
По словам генерального директора VID Байбы Шмите-Роке, расходы службы в бюджете следующего года должны быть уменьшены на 13,4 миллиона евро, из которых около восьми миллионов планируется сэкономить за счёт сокращения штата. В октябре министр финансов Арвил Ашераденс (JV) заявил, что работу в VID потеряют примерно 400 человек.
Около недели назад Jauns.lv обратился в Министерство финансов с просьбой сообщить, в каком размере будут выплачены компенсации уволенным работникам. Однако вопрос был перенаправлен в VID, где сообщили, что подробности будут представлены на пресс-брифинге 24 октября. Когда Jauns.lv повторно попросил хотя бы предварительные данные, Министерство финансов ответило, что на данный момент информации нет — суммы ещё рассчитываются, но все расходы покроет бюджет VID.
На уточняющий вопрос — из бюджета какого года будут выплачены компенсации, нынешнего или следующего, — в Департаменте коммуникаций Минфина отметили, что пока не могут дать даже приблизительных оценок и не знают, из какого бюджета будут профинансированы выплаты. Тем не менее, журналистам пообещали, что на пресс-брифинге 24 октября (то есть через два дня) все расчёты будут доступны.
Такая позиция Министерства финансов и VID ставит под сомнение прозрачность процесса планирования масштабных мер экономии и вызывает риторический вопрос: каким образом Кабинет министров утвердил и передал в Сейм проект бюджета, если даже в октябре остаётся неизвестным, сколько именно средств потребуется на увольнение сотрудников конкретного государственного учреждения?