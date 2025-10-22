Жители первого многоквартирного дома в Риге начали на свои деньги менять лифт. Это предстоит сделать и другим
Лифты в многоквартирных домах в Риге установлены преимущественно в советское время и постепенно приходят в негодность. Жильцам предстоит самим оплатить замену. Часть расходов можно покрыть за счет еврофондов.
Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) сообщает о том, что в конце октября начинает проект полной реновации дома на улице Варавикснес, 12, в Пурвциемсе. Девятиэтажное здание 602 серии станет первым многоквартирным домом в Риге, который при софинансировании Европейского Союза получит новый лифт.
Старый лифт был произведён в 1980 году в Могилёве (Беларусь). Такие лифты давно исчерпали свой заводской срок эксплуатации: они по-прежнему безопасны, но требуют всё более частого и дорогого ремонта, сопровождающегося долгими простоями. Общая стоимость нового лифта составляет 55 711 евро, из которых 45% (25 079 евро) покрывает Европейский Союз. Установкой займётся финская компания KONE — один из ведущих производителей лифтов в Европе.
Проблема износа лифтов актуальна для большинства типовых домов советского времени. В зданиях, находящихся в управлении RNP, насчитывается более 1220 лифтов, и компания призывает жителей принимать решения об их замене. В этом и следующем году в рамках проектов полной реновации при поддержке ЕС планируется установка ещё 29 новых лифтов в 14 домах. Если жильцы не выбирают полную реновацию, можно заменить только лифт, расплачиваясь с производителем постепенно в течение нескольких лет.