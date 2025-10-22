Жители первого многоквартирного дома в Риге начали на свои деньги менять лифт. Это предстоит сделать и другим

Проблема износа лифтов актуальна для большинства типовых домов советского времени. В зданиях, находящихся в управлении RNP, насчитывается более 1220 лифтов, и компания призывает жителей принимать решения об их замене. В этом и следующем году в рамках проектов полной реновации при поддержке ЕС планируется установка ещё 29 новых лифтов в 14 домах. Если жильцы не выбирают полную реновацию, можно заменить только лифт, расплачиваясь с производителем постепенно в течение нескольких лет.