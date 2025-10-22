Восстание машин: в Вильнюсе робот-уборщик разговаривал с посетителями магазина по-русски

В одном из магазинов сети Norfa в Вильнюсе посетители заметили, что робот, моющий пол, обращается к покупателям по-русски. Видео с инцидентом снял один из клиентов, после чего ситуация вызвала обсуждение и жалобы в Государственную инспекцию по языку.