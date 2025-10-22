"Его лицо до сих пор перед глазами": в Болдерае погиб 17-летний подросток, выпавший из окна девятого этажа
В рижском районе Болдерая произошла трагедия: 17-летний подросток погиб, выпав из окна девятого этажа. Следствие выясняет, был ли это несчастный случай или преступление, сообщает программа "Degpunktā".
Жителей рижского района Болдерая в воскресенье потрясла трагедия — у одного из многоквартирных домов погиб 17-летний юноша. Несколько человек слышали момент падения, однако сначала подумали, что кто-то выбросил какую-то вещь из окна, и лишь позже поняли, что это был человек.
Инцидент произошёл на улице Гобас. Несколько часов тело подростка, накрытое синим мешком, оставалось на месте трагедии под окнами многоэтажки. По словам жильцов, молодой человек выпал из квартиры на девятом этаже. Соседи, живущие рядом с помещением, где он часто бывал, говорят, что там всегда было тихо и спокойно.
Одна из очевидцев рассказала, что услышала глухой удар, но не придала этому значения. «Я не знала, что это он. Я подошла к окну и... мне показалось, что что-то стукнуло в моё окно - мяч или что-то в этом роде. Я подошла, боже мой, он там лежит. Не могу, его лицо до сих пор перед глазами. Молодой парень, лет 17, очень страшно», — поделилась соседка.
Погибший не проживал в этом доме постоянно — он лишь приходил в гости. Местные жители описывают его как неформального молодого человека: он обычно носил чёрную одежду и обувь на высокой платформе. Причины трагедии пока неизвестны. Известно только, что в момент падения юноша не был в квартире один. Следствие выясняет, произошёл ли несчастный случай или имело место преступление.
Женщина, с которой журналисты поговорили на месте происшествия, призывает людей быть внимательнее к окружающим: «Нужно смотреть по сторонам. Иногда человек рядом просто нуждается в помощи, а мы не замечаем».
В Государственной полиции подтвердили, что обстоятельства происшествия пока выясняются. По факту гибели начат процесс по статье 13 Уголовного закона — о преступлениях против здоровья человека.