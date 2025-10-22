"Его лицо до сих пор перед глазами": в Болдерае погиб 17-летний подросток, выпавший из окна девятого этажа

Одна из очевидцев рассказала, что услышала глухой удар, но не придала этому значения. «Я не знала, что это он. Я подошла к окну и... мне показалось, что что-то стукнуло в моё окно - мяч или что-то в этом роде. Я подошла, боже мой, он там лежит. Не могу, его лицо до сих пор перед глазами. Молодой парень, лет 17, очень страшно», — поделилась соседка.