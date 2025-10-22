Линия обороны на границе: Латвия закупает системы минирования на 50 млн евро

По словам министра обороны, договор с DND на сумму 50 миллионов евро включает в себя поставку мин. В ближайшие годы будет закуплено еще больше мин, на что уже выделены средства. Спрудс добавил, что закупка у DND - это первая значительная инвестиция именно в системы дистанционного минирования. Учитывая, что сумма в 50 миллионов евро немаленькая, предусматривается и участие местной промышленности, добавил министр, не уточнив, как это будет отражено в данной конкретной закупке.