Скоро пачка сигарет будет стоить на евро дороже: Латвия обгоняет ЕС по табачным налогам

«Латвийское правительство повышением ставок, например, на следующий год на 15% практически на все продукты, способствует контрабанде, нелегальной торговле. Это не Евросоюз, это латвийское правительство, и на следующий год, если все будет так, как предусмотрено сейчас, то пачка сигарет будет стоить примерно на евро дороже, чем сейчас. Это еще больше будет способствовать контрабанде, нелегальному производству здесь на месте и нелегальной торговле. (...) Наше правительство делает даже больше, чем предусмотрено в проектах директив Евросоюза», — говорит член правления Латвийской ассоциации табачной отрасли Анрийс Матисс.