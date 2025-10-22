Скоро пачка сигарет будет стоить на евро дороже: Латвия обгоняет ЕС по табачным налогам
Еврокомиссия готовит масштабное повышение акцизов на табачные изделия, включая электронные сигареты. В Латвии отраслевые эксперты предупреждают: рост налогов усиливает контрабанду и не увеличивает поступления в бюджет.
Еврокомиссия планирует пересмотреть Директиву по акцизному налогу на табак и задумала увеличение его ставки на сигареты на 139%, на самокрутки на 258%, и впервые планирует ввести высокие ставки акциза на электронные сигареты, нагреваемый табак и никотиновые подушечки, сообщает LSM+.
«Латвийское правительство повышением ставок, например, на следующий год на 15% практически на все продукты, способствует контрабанде, нелегальной торговле. Это не Евросоюз, это латвийское правительство, и на следующий год, если все будет так, как предусмотрено сейчас, то пачка сигарет будет стоить примерно на евро дороже, чем сейчас. Это еще больше будет способствовать контрабанде, нелегальному производству здесь на месте и нелегальной торговле. (...) Наше правительство делает даже больше, чем предусмотрено в проектах директив Евросоюза», — говорит член правления Латвийской ассоциации табачной отрасли Анрийс Матисс.
Он подчеркнул, что ежегодно от акциза на табачные изделия в госказну поступает около 300 млн евро плюс НДС, однако повышение акциза не приводит к увеличению государственных поступлений, так как растет и нелегальный рынок — сейчас, по словам Матисса, он составляет более 20% от табачного рынка Латвии.