Латвия решила оставить свой воинский контингент на Балканах еще на несколько лет

"Учитывая растущее напряжение у границ Европы и необходимость стабилизации ситуации, это решение обеспечивает непрерывность участия Латвии в миссии НАТО, которая с 1999 года, после затяжного межэтнического конфликта и насилия на Балканах, заботится о создании безопасной и стабильной среды в Косово", - сообщает Минобороны.