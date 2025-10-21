Латвия решила оставить свой воинский контингент на Балканах еще на несколько лет
Кабинет министров одобрил проект решения Сейма о продлении участия военнослужащих Национальных вооруженных сил Латвии в международной операции НАТО в Косово (KFOR) до 31 декабря 2027 года.
"Учитывая растущее напряжение у границ Европы и необходимость стабилизации ситуации, это решение обеспечивает непрерывность участия Латвии в миссии НАТО, которая с 1999 года, после затяжного межэтнического конфликта и насилия на Балканах, заботится о создании безопасной и стабильной среды в Косово", - сообщает Минобороны.
Военнослужащие Латвии в составе KFOR выполняют задачи в многонациональном батальоне под командованием США: проводят патрулирование, обеспечивают защиту своих сил, поддерживают боеспособность и участвуют в силах быстрого реагирования. Участие в операции позволяет Национальным вооруженным силам развивать совместимость с союзными армиями, укреплять тактические навыки и вносить вклад в безопасность Европы и трансатлантического пространства.
В настоящее время в силах KFOR служат около 4741 военнослужащего из 33 стран. В латвийском контингенте сейчас несут службу 142 солдата, и планируется, что их число не превысит 160.
Сейчас участие Национальных вооруженных сил в KFOR осуществляется в соответствии с решением Сейма от 3 сентября 2020 года, согласно которому миссия латвийских военных продолжается до 31 декабря текущего года. О продлении участия Латвии в операции НАТО KFOR должен будет принять решение Сейм.