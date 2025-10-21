Свет погас без видимой причины: загадочное отключение электричества в Алуксне
Сегодня утром в Алуксне и прилегающих районах произошёл масштабный сбой электроснабжения, что вызвало перебои и стресс у жителей до оперативного восстановления подачи электроэнергии.
Сегодня утром, 21 октября, в 4:36 был зафиксирован технологический сбой в передающей сети, вызвавший перебои с электроснабжением в Алуксненском районе. Латвийский оператор передающей системы АО Augstsprieguma tīkls (AST) оперативно восстановил электроснабжение в 6:01.
Жители были озадачены перебоями с электроэнергией, так как заранее не поступало никаких предупреждений о возможных сбоях. Это понятно, ведь в домах при отключении электричества перестают работать приборы, что ведёт к потере информации и связи, а также такие аварийные ситуации наносят убытки предприятиям. Важны и эмоциональные переживания людей, поскольку неопределённость и длительные перебои с электричеством вызывают стресс, о чём сообщали жители, связывавшиеся с редакцией Alūksniešiem.lv и просившие разъяснить, что именно произошло в ранние утренние часы.
Редакция обратилась по поводу случившегося к председателю правления SIA Alūksnes energoceltnieks Андрису Рачиксу. «Утром я обнаружил, что в квартире нет электричества, выглянул в окно и увидел, что весь город погружён в темноту. Это серьёзно, потому что тогда нарушается работа всех сигнализаций, компьютеров, серверов, интернет-соединения — это целый ряд проблем. Свет был только там, где есть генераторы, например, на автозаправочной станции или в больнице», — отметил он.
«Когда я обнаружил ситуацию, сразу позвонил в аварийную службу, но никто не объяснил мне причину отключения электроэнергии», — комментирует Рачикс возникшую ситуацию.
«Я пытался выяснить, нужно ли сотрудникам нашей компании выезжать на помощь, но мне ответили, что в данный момент выясняют причины произошедшего. Больше ничего пока не могу прокомментировать. Думаю, если перебой был такого масштаба, очень вероятно, что это связано с повреждением линии электропередачи на 110 вольт — это линия, которая соединяет крупные центры. Но это только моё текущее предположение», — говорит сообщил Рачикс.
Позже стало ясно, что перебои с электроэнергией в ранние утренние часы произошли по очень простой причине — на высоковольтную линию упало дерево, погрызенное бобром. «Повреждение в сети вызвало поваленное бобром дерево, которое упало на воздушную высоковольтную линию. Специалисты AST освободили линию от дерева. На электроснабжение также могут влиять погодные условия и технологические сбои, устранение которых является ежедневной задачей оператора передающей системы», — поясняет руководитель отдела коммуникаций АО Augstsprieguma tīkls Лива Йегере.