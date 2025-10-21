Свет погас без видимой причины: загадочное отключение электричества в Алуксне

Редакция обратилась по поводу случившегося к председателю правления SIA Alūksnes energoceltnieks Андрису Рачиксу. «Утром я обнаружил, что в квартире нет электричества, выглянул в окно и увидел, что весь город погружён в темноту. Это серьёзно, потому что тогда нарушается работа всех сигнализаций, компьютеров, серверов, интернет-соединения — это целый ряд проблем. Свет был только там, где есть генераторы, например, на автозаправочной станции или в больнице», — отметил он.