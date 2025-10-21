Забудьте про бумажные квитанции: новая онлайн-платформа собирает все платежи в одном месте
Разработанный в Латвии финтех-инструмент Bill.me этой осенью стал доступен каждому жителю страны. Как единая онлайн-платформа для управления счетами, Bill.me с 2017 года позволяет клиентам оплачивать все ежемесячные счета в одном месте, предлагая при этом и другие удобные онлайн-услуги.
«Наша цель при создании Bill.me была объединить как можно больше латвийских поставщиков услуг и предложить жителям инновационный инструмент для управления ежемесячными платежами. Мы считаем, что современные технологии должны служить человеку, делая повседневную жизнь проще. Ранее стать пользователем Bill.me можно было только по приглашению конкретного поставщика, а теперь сайт открыт для всех жителей Латвии. Каждый может свободно зарегистрироваться и получать свои счета в одном месте», — пояснил член правления компании Евгений Логинов.
Сегодня через Bill.me можно получать и оплачивать счета более чем от 180 поставщиков услуг, муниципальных предприятий и частных компаний, включая LMT, Bite, Elektrum, Tet, самоуправление Валмиерского края и многих других. Платформа постоянно расширяется. Совместно с рядом поставщиков Bill.me также предлагает возможность передавать показания счётчиков и вести прямую коммуникацию с компаниями. Для удобства пользователей доступна функция делегирования счетов члену семьи или арендатору, а также бесплатное мобильное приложение. «Открытый доступ к платформе — это большой шаг к нашей основной цели: сделать Bill.me инструментом, доступным каждому, и параллельно увеличить число подключённых поставщиков. С момента основания команда непрерывно работает над улучшением технологий и дизайна приложения, чтобы обеспечить пользователям максимально комфортный опыт. Мы уверены, что латвийский продукт может успешно конкурировать не только в Эстонии, но и на других цифровых рынках Европы», — добавил Логинов.
В настоящее время платформой Bill.me активно пользуются более 140 тысяч пользователей в Латвии. С самого начала компания также экспортирует свои услуги за рубеж и имеет филиалы на Кипре и в Эстонии. В ближайших планах — активное расширение на балтийском рынке и предоставление неограниченного доступа эстонским пользователям.