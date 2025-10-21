Забудьте про бумажные квитанции: новая онлайн-платформа собирает все платежи в одном месте

Сегодня через Bill.me можно получать и оплачивать счета более чем от 180 поставщиков услуг, муниципальных предприятий и частных компаний, включая LMT, Bite, Elektrum, Tet, самоуправление Валмиерского края и многих других. Платформа постоянно расширяется. Совместно с рядом поставщиков Bill.me также предлагает возможность передавать показания счётчиков и вести прямую коммуникацию с компаниями. Для удобства пользователей доступна функция делегирования счетов члену семьи или арендатору, а также бесплатное мобильное приложение. «Открытый доступ к платформе — это большой шаг к нашей основной цели: сделать Bill.me инструментом, доступным каждому, и параллельно увеличить число подключённых поставщиков. С момента основания команда непрерывно работает над улучшением технологий и дизайна приложения, чтобы обеспечить пользователям максимально комфортный опыт. Мы уверены, что латвийский продукт может успешно конкурировать не только в Эстонии, но и на других цифровых рынках Европы», — добавил Логинов.