30 млн евро потерь: правительство помогло деревообработчикам за счет Latvijas valsts meži

Министр земледелия Арманд Краузе (Союз зеленых и крестьян) утверждает, что без этого решения многие деревообрабатывающие предприятия прекратили бы деятельность. Однако партнеры по коалиции не столь уверены в правильности такого шага. В конце 2023 года правительство постановило, что крупнейшие деревообрабатывающие предприятия могут закупить у LVM лесоматериалы по более выгодной цене, чем предусмотрено прежними договорами. Автором этой инициативы был министр земледелия, который в поданном в правительство документе обрисовал мрачную картину, утверждая, что латвийские лесопилки срочно нуждаются в поддержке, поскольку проигрывают в конкурентной борьбе со странами Скандинавии. Поясняя это решение, Краузе заявил, что цены, о которых деревообработчики ранее договорились с LVM, не соответствовали тогдашней рыночной ситуации, сообщает Lsm.lv.