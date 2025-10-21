Минздрав готовит реформу больничной сети. Будут ли закрывать больницы?

Как сообщила на заседании комитета по вопросам здравоохранения и социальным вопросам Латвийского союза самоуправлений директор департамента здравоохранения Минздрава Санита Янка, министерство не планирует закрывать какую-либо из больниц, но анализирует, какие обязательные профили лечения сможет обеспечить каждая больница, в том числе пересматривается сеть отделений неотложной помощи и приемных отделений, а также профили стационарных услуг. Также оцениваются возможные модели сотрудничества между больницами и пересматривается модель финансирования.