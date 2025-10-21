В собственности России остались не только санатории и особняки, но и исторические здания в центре Риги

Пока что единственным объектом, который Латвия переняла из соображений государственной безопасности, является так называемый Дом Москвы. Для этого в январе 2024 года Сейм принял специальный закон, предусматривающий продажу объекта на аукционе, а вырученные средства нужно направить на поддержку украинского общества. Осенью этого года ГАО "Valsts nekustamie īpašumi" (VNĪ) провело уже пятый аукцион по продаже Дома Москвы, но безрезультатно. На пятом аукционе начальная цена объекта была установлена в размере 2,142 миллиона евро.