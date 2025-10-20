Эксперт критикует Рижскую думу: "В какой еще стране, где через центр города протекает река, набережная настолько пустая?"

По её словам, у набережной есть большой потенциал для развития кафе и небольших ресторанчиков, однако инфраструктура не позволяет этого сделать. «Летом там танцоры выступают на площадках — это замечательно. Но почему Рижская дума не могла провести туда электричество, воду, канализацию, чтобы можно было открыть кафе, бар, чтобы набережная была живой?» — отметила она.