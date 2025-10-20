Эксперт критикует Рижскую думу: "В какой еще стране, где через центр города протекает река, набережная настолько пустая?"
Глава Ассоциации сельского туризма Латвии Аснате Зиемеле раскритиковала безжизненность рижской набережной, назвав её упущенной возможностью для города.
Приоритеты развития Риги должны быть тесно связаны с качеством жизни, деловой средой и привлекательностью городской среды, считает председатель правления Ассоциации сельского туризма Латвии Lauku ceļotājs Аснате Зиемеле. В эфире передачи TV24 «Uzmanības centrā ekonomika» она критически оценила развитие набережной столицы.
«Как жительница Риги хочу сказать — например, посмотрите на нашу набережную, которую все любят. Но она абсолютно пустая! Ну кто туда пойдёт?» — сказала Зиемеле.
По её словам, у набережной есть большой потенциал для развития кафе и небольших ресторанчиков, однако инфраструктура не позволяет этого сделать. «Летом там танцоры выступают на площадках — это замечательно. Но почему Рижская дума не могла провести туда электричество, воду, канализацию, чтобы можно было открыть кафе, бар, чтобы набережная была живой?» — отметила она.
Зиемеле подчеркнула, что такая ситуация нехарактерна для других столиц мира: «В какой ещё стране, где через центр города протекает река, набережная настолько пустая?»