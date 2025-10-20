Уникальная древняя традиция Салацгривы получила национальное признание

В настоящее время в Национальный перечень нематериального культурного наследия Латвии включены 46 традиций, с которыми можно ознакомиться на сайте www.nematerialakultura.lv . Цель создания этого списка — сохранить, укрепить и популяризировать латвийские ценности для более широкой общественности. Латвийский кациональный культурный центр раз в год объявляет прием заявок на включение традиций в этот перечень. Подать заявку может любая община, неправительственная организация, самоуправление или частное лицо, заинтересованное в сохранении соответствующего элемента нематериального культурного наследия.