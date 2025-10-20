Латвия не хочет принимать мигрантов - но требования пакта Европейского союза выполнять придется

В этом году увеличилось количество людей, размещённых в двух центрах Управления по делам гражданства и миграции - Mucenieki и Liepna. В прошлом году в центрах в течение года находились 732 человека. В этом году - уже 895. Время, которое просители убежища проводят в этих центрах в ожидании решений, также увеличивается. В 2023 году средняя продолжительность пребывания составила 220 дней, в 2024 году - 278 дней. Уже в июне следующего года Латвии придётся соблюдать условия Европейского пакта о миграции и убежище, согласованного Европейским советом в прошлом году. Однако в Латвии работа над поправками к закону об иммиграции и новым законом об убежище всё ещё ведётся на уровне рабочих групп.