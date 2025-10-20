У торгового центра Damme в Иманте - новый владелец. Ждать ли изменений?
Инвестиционный фонд недвижимости Indexo Real Estate Fund приобрёл два торговых центра — Damme в Риге и Auriga в Курессааре (Эстония). Общая стоимость сделки составила 56 миллионов евро, при содействии Swedbank AS.
В торговом центре Damme в рижском районе Иманта основными арендаторами являются Rimi, Drogas и Lido, а также более 60 других компаний. Торговый центр Auriga в Курессааре объединяет ряд известных международных брендов, включая Ksenukai, Rimi, Apollo Kino и H&M. Оба объекта занимают более 33 000 квадратных метров и были выбраны с учётом расположения, состава арендаторов и долгосрочного потенциала развития, сообщили в компании, сообщает LSM.lv.
Фонд управляется компанией Provendi Asset Management, специализирующейся на альтернативных инвестициях.
"В ближайшие годы мы сосредоточимся на модернизации объектов, повышении энергоэффективности и улучшении опыта арендаторов", — заявил руководитель Provendi Asset Management Кристапс Берзиньш.
В настоящее время INDEXO Real Estate Fund управляет 10 объектами недвижимости общей стоимостью около 175 миллионов евро.
Помимо Damme и Auriga, в портфель фонда входят:
- торговый центр Olimpia,
- торговый комплекс Depo Diy в Паневежисе (Литва),
- центры Rimi Gaiļezers и Rimi Tukums,
- жилые дома на улицах Элизабетес, 89, Пулквежа Бриежа, 10 и Валдмера, 61 в Риге,
- офисное здание на ул. Кришьяня Барона 20/22.
Provendi Asset Management AIFP — зарегистрированный в Латвийском банке управляющий альтернативными инвестиционными фондами. Его совладельцами являются IPAS Indexo и частные партнёры. Команда компании имеет более 20 лет опыта в области инвестиций, коммерческого банкинга и недвижимости.