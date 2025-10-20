У торгового центра Damme в Иманте - новый владелец. Ждать ли изменений?

В торговом центре Damme в рижском районе Иманта основными арендаторами являются Rimi, Drogas и Lido, а также более 60 других компаний. Торговый центр Auriga в Курессааре объединяет ряд известных международных брендов, включая Ksenukai, Rimi, Apollo Kino и H&M. Оба объекта занимают более 33 000 квадратных метров и были выбраны с учётом расположения, состава арендаторов и долгосрочного потенциала развития, сообщили в компании, сообщает LSM.lv.