Бежавшую в Армению чеченку Айшат Баймурадову нашли мертвой: вероятные убийцы могли задушить девушку и уехать в РФ

Позднее основательница правозащитного проекта «Кавказ без матери» Лидия Михальченко, которая была все это время на связи с Баймурадовой, рассказала «Агентству», что двое возможных причастных к убийству чеченки людей попали на камеру видеонаблюдения, установленную вне дома. Она утверждает, что эти люди задушили девушку. Одну из них Михальченко назвала «наводчицей». По ее словам, эти люди уже уехали в Россию.