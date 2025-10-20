Бежавшую в Армению чеченку Айшат Баймурадову нашли мертвой: вероятные убийцы могли задушить девушку и уехать в РФ
Бежавшую в Армению чеченку Айшат Баймурадову нашли мертвой на съемной квартире в Ереване. Об этом сообщили в полиции Армении.
Баймурадова сбежала из дома и покинула Россию при помощи правозащитников. Об исчезновении девушки 17 октября сообщили ее близкие. По их словам, вечером 15 октября чеченка ушла на встречу с подругой из инстаграма и не вернулась. Среди подписчиков этой подруги нашли людей из окружения главы Чечни Рамзана Кадырова.
Девушка не отвечала на звонки и сообщения знакомых. Они предполагали, что Баймурадова могла стать жертвой насильственного возвращения в Чечню.
Как рассказали в армянской полиции, тело чеченки нашли 19 октября в одной из съемных квартир в Ереване на улице Демирчяна. По факту произошедшего проводится расследование.
Позднее основательница правозащитного проекта «Кавказ без матери» Лидия Михальченко, которая была все это время на связи с Баймурадовой, рассказала «Агентству», что двое возможных причастных к убийству чеченки людей попали на камеру видеонаблюдения, установленную вне дома. Она утверждает, что эти люди задушили девушку. Одну из них Михальченко назвала «наводчицей». По ее словам, эти люди уже уехали в Россию.
Позднее Михальченко уточнила, что это «непроверенная информация».