Жителям Латвии объяснили, почему их будущая финансовая безопасность находится под угрозой
Опрос, проведенный дочерней компанией банка Citadele — CBL Asset Management, показал, почему многие жители Латвии не интересуются накоплениями во втором пенсионном уровне.
Каждый пятый признал, что считает этот вопрос неважным, не знает, где и как проверить накопления, или, даже проверив, не понимает, что с этой информацией делать. Каждый седьмой сослался на нехватку времени или недоверие к пенсионной системе, а каждый десятый посчитал тему слишком сложной.
По словам экспертов, жителям Латвии не хватает знаний и доверия к пенсионной системе, что угрожает будущей финансовой безопасности общества. Неопределенность приводит к пассивности — люди откладывают решения или остаются в стандартных инвестиционных планах, не оценивая, подходят ли они именно им.
Опрос также выявил гендерные различия: женщины чаще признают, что не знают, где проверить накопления (20 % против 15 % мужчин), или считают процесс слишком сложным (14 % против 6 %). Мужчины вдвое чаще, чем женщины, выражают недоверие к системе (18 % против 9 %).
Среди молодежи преобладает неуверенность в том, как использовать полученные данные (23 %), а представители среднего возраста чаще жалуются на нехватку времени (20 %). После 40 лет чаще звучит недоверие к системе (17 %), тогда как старшее поколение реже ссылается на занятость, но чаще упоминает другие причины.
Как ранее писал Otkrito.lv, эксперты стали сомневаться, что у будущих латвийских пенсионеров будут достойные доходы.