Жителям Латвии объяснили, почему их будущая финансовая безопасность находится под угрозой

Каждый пятый признал, что считает этот вопрос неважным, не знает, где и как проверить накопления, или, даже проверив, не понимает, что с этой информацией делать. Каждый седьмой сослался на нехватку времени или недоверие к пенсионной системе, а каждый десятый посчитал тему слишком сложной.