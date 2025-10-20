В двух краях Латвии найдены тела утонувших

В Резекненском и Южнокурземском краях в водоемах найдены двое утонувших, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе. Один человек был обнаружен в озере Шпелю в Резекненском крае, второй - в реке Дурбе в Южнокурземском крае.