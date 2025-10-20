Иллюстративное фото.
В двух краях Латвии найдены тела утонувших
В Резекненском и Южнокурземском краях обнаружены тела двух утонувших. Общее число погибших на воде в этом году достигло 95 человек.
В Резекненском и Южнокурземском краях в водоемах найдены двое утонувших, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе. Один человек был обнаружен в озере Шпелю в Резекненском крае, второй - в реке Дурбе в Южнокурземском крае.
В этом году Государственная пожарно-спасательная служба извлекла из водоемов 95 человек. Во время купального сезона с 15 мая по 15 сентября утонули 45 человек.