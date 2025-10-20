В дошкольном образовательном учреждении Саулкрастского края произошел пожар.
Аварии и происшествия
Сегодня 11:18
Ночной пожар в Саулкрастском крае: пострадал спасатель, разрушено здание детского сада
Ночью в детском саду Bitīte в Сейской волости произошел крупный пожар, уничтоживший часть здания и затопивший другую. Более 110 детей временно остались без места обучения.
Минувшей ночью в дошкольном образовательном учреждении Bitīte в Саулкрастском крае произошло возгорание на площади 405 квадратных метров, в результате которого одна часть здания сгорела, а другая частично затоплена.
Примерно за час до полуночи в Государственную пожарно-спасательную службу поступил звонок из Сейской волости Саулкрастского края, где горели крыша и чердак двухэтажного учебного здания, а также внешняя лестница здания.
В тушении участвовали Инчукалнская и Кримулдская добровольные пожарные дружины. Во время тушения пострадал один спасатель. Пожар был ликвидирован сегодня утром в 06.53.
Детский сад посещают более 110 детей. В настоящее время самоуправление ищет решения для их размещения, но пока дети находятся дома.