Латвия может выйти из Стамбульской конвенции: министр просит оценку последствий

Министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере ("Новое Единство") попросила Венецианскую комиссию дать заключение о возможном выходе Латвии из Стамбульской конвенции в ускоренном порядке, чтобы независимо оценить правовые последствия такого шага на национальном и международном уровне, а также то, как это решение повлияет на международные обязательства Латвии и ее место в системе защиты прав человека Совета Европы (СЕ), сообщили в Министерстве юстиции.