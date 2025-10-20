В Салацгриве открыт новый мост через Салацу - ограничения для грузовиков сняты

Как сообщалось ранее, движение через реку Салаца в Салацгриве осуществлялось по временному мосту с 30 августа 2024 года. Первоначально его несущая способность была рассчитана до 52 тонн, однако с 28 февраля 2025 года тяжёлым транспортным средствам массой более 44 тонн было запрещено пересекать временный мост.