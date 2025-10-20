В Салацгриве открыт новый мост через Салацу - ограничения для грузовиков сняты
Реверсивное движение через реку Салаца в Салацгриве будет сегодня переведено с временного моста на новый, а ограничения для грузового транспорта сняты, сообщили в Latvijas valsts ceļi (LVC).
Движение будет организовано по одной полосе нового моста и регулироваться светофорами. Пешеходное движение также теперь будет осуществляться по тротуару нового моста.
После перенаправления движения по новому мосту реку смогут пересекать и грузовики с фактической массой свыше 44 тонн.
Закрытая полоса будет ограждена направляющими столбиками, а разрешённая скорость на мосту составит 50 километров в час — как в населённом пункте. Планируется, что реверсивное движение сохранится до полного открытия моста для транспорта, запланированного на середину ноября.
LVC также сообщает, что строительные работы продолжаются на 27 участках государственной дорожной сети. Наиболее значительные ограничения движения сохраняются на региональных дорогах между Балви и Литене, Кокнесе и Вецбебри, а также между Валдемарпилсом и Руде.
Для получения или передачи информации о дорожной обстановке жителей призывают звонить на бесплатную информационную линию LVC — 80005555.
Как сообщалось ранее, движение через реку Салаца в Салацгриве осуществлялось по временному мосту с 30 августа 2024 года. Первоначально его несущая способность была рассчитана до 52 тонн, однако с 28 февраля 2025 года тяжёлым транспортным средствам массой более 44 тонн было запрещено пересекать временный мост.
Старый мост через Салацу полностью демонтирован, а на его месте строится новый четырёхпролётный мост из железобетонных балок с новыми опорами и стальными конструкциями.
Проектирование моста заказала Салацгривский (ныне Лимбажский) муниципалитет, автор проекта — SIA Projekts 3, технический надзор осуществляет Ceļuprojekts. Строительство ведёт объединение компаний NB&Tilts (в составе Nordes būve и Tilts) по контракту на сумму 14,972 миллиона евро без НДС.
Мост через Салацу расположен на Таллинском шоссе и входит в состав общеевропейской транспортной сети (TEN-T), а также является частью европейского маршрута Е67 Via Baltica, обеспечивающего как местное, так и международное движение, включая военную мобильность.