Во многих районах Латгале столбик термометра опустился до -5...-7 градусов.
В Латвии
Сегодня 09:35
Жители Латгале проснулись в мороз: до -7°C утром
Понедельник начался с крепких заморозков в Латгале — местами температура опустилась ниже -6 градусов, тогда как в других регионах Латвии сохраняется плюсовая температура.
В понедельник утром во многих районах Латгале столбик термометра опустился до -5...-7 градусов, свидетельствуют данные метеорологических станций.
По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, самая низкая температура воздуха в 5 часов утра на Даугавпилсской и Резекненской станциях наблюдения составила около -4,5 градусов. По данным "Latvijas Valsts ceļi", в Резекненском крае в это время было -6,6 градусов, а около Зилупе был зафиксирован мороз в шесть градусов.
В Курземе, западной Видземе и большей части Земгале термометры показывали +1...+6 градусов.
Небо частично облачное, в Латгале в основном ясно.