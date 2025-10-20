Латвия не поддержала предложение депортировать на родину незаконно проживающих в Европе афганцев

В письме, адресованном Магнусу Бруннеру, комиссару по внутренним делам и миграции, 19 стран ЕС и Норвегия объединили усилия, чтобы оказать давление на Европейскую комиссию с целью найти способы возвращения афганских граждан, проживающих в Европе нелегально, либо добровольно, либо принудительно. Об этом сообщила бельгийский министр по вопросам убежища и миграции Аннелен Ван Боссюйт.