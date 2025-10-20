"У нас больше нет пассажирского порта": эксперты называют отсутствиe паромного сообщения в Риге "катастрофой"

Он напомнил, что в 2020 году, во время пандемии, компания Tallink запустила экспериментальный рейс Хельсинки–Рига, который стал успешным примером сотрудничества. Хотя латвийцы тогда почти не ездили, этот маршрут пользовался большой популярностью у финнов: на борту были развлечения, выгодные цены и возможность провести выходные в Риге. «Это был настоящий успех. Финнам нравилось плавать, а многие оставались в Риге на день-два. Сейчас я понимаю — у нас больше нет пассажирского порта в Риге», — с сожалением добавил Ензис.