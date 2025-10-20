Новый воздух для спортсменов: спортклуб Кекавы ждет реконструкция за 300 тысяч

В Кекаве за 300 тысяч евро обновят вентиляцию и отопление спортивного клуба.
Сегодня 10:54
Более чем за 300 000 евро в спортивном клубе Кекавы проведут реконструкцию системы вентиляции и отопления, сообщает Кекавская краевая дума, которая уже утвердила данный проект.
Решение о поддержке проекта было принято ещё в 2024 году, при этом финансирование предусмотрено из бюджета 2025 года. 27 апреля этого года был объявлен конкурс, однако процедура закупки была прервана из-за недостатка средств.
8 сентября был объявлен новый конкурс, в рамках которого поступило одно предложение — выполнить работы за 302 878 евро (без НДС).
Работы должны быть завершены в течение шести месяцев после подписания договора. Оплата со стороны самоуправления в 2025 году не потребуется.
В бюджете Спортивного центра Кекавского края на 2026 год планируется предусмотреть 366 482 евро на разработку строительной документации, авторский надзор и проведение строительных работ по реализации проекта.