Начало недели в Латвии будет прохладным, но к середине придет потепление
В начале недели в Латвии сохранится прохладная погода, особенно по ночам, и лишь местами ожидается небольшой дождь. Однако по мере приближения с запада циклона ветер на побережье станет более порывистым, а к середине недели в страну начнёт поступать более тёплый и влажный воздух.
В понедельник облачность будет переменной, местами возможен кратковременный дождь. Ночью в отдельных районах образуется туман, который значительно ухудшит видимость. Ожидается слабый ветер, днём усиливающийся и меняющий направление на южное. Ночью температура воздуха опустится до 0…+5°, в восточных районах будет холоднее — до 0…–5°. Днём воздух прогреется до +6…+11°.
Во вторник и среду небо будет частично облачным, однако в среду днём с запада начнёт постепенно затягиваться облаками. Во вторник осадков не ожидается, а в среду после полудня местами на западе возможен небольшой дождь. Во вторник ночью и утром в отдельных районах вновь образуется туман, который может значительно ухудшить видимость. Ветер будет слабым или умеренным, юго-восточным и восточным, во вторник днём и в ночь на среду местами на побережье порывы достигнут 14 м/с.
В ночь на вторник температура во многих районах опустится ниже 0°, а в ночь на среду отрицательные значения сохранятся в основном на востоке страны. Днём воздух прогреется до +7…+12°.
Во второй половине недели солнечного света станет меньше, а осадки будут наблюдаться уже в большинстве регионов страны. По мере поступления более тёплых воздушных масс температура останется положительной и как днём, так и ночью станет на несколько градусов выше, чем в середине недели.