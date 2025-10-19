Начало недели в Латвии будет прохладным, но к середине придет потепление

Во вторник и среду небо будет частично облачным, однако в среду днём с запада начнёт постепенно затягиваться облаками. Во вторник осадков не ожидается, а в среду после полудня местами на западе возможен небольшой дождь. Во вторник ночью и утром в отдельных районах вновь образуется туман, который может значительно ухудшить видимость. Ветер будет слабым или умеренным, юго-восточным и восточным, во вторник днём и в ночь на среду местами на побережье порывы достигнут 14 м/с.