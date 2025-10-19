В Латвии
Сегодня 18:11
В Латвии ожидаются заморозки до -5: синоптики предупреждают о холодной ночи
В ночь на понедельник, 20 октября, в восточных районах Латвии ожидаются заморозки до –5 градусов, прогнозируют синоптики Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
Ночью облачность будет переменной: в западной части страны облаков ожидается больше, тогда как на востоке значительную часть ночи небо останется преимущественно ясным. Местами возможен кратковременный дождь, в отдельных районах образуется туман и дымка. Будет дуть слабый ветер. Минимальная температура воздуха составит 0...+5°, а местами в восточных районах — от 0 до -5°.
В Риге ночью небо будет проясняться лишь временами, однако существенных осадков не ожидается. Ожидается слабый ветер, температура воздуха понизится до +2...+4°, а в более отдалённых от центра районах — до +1...+2°. Днём ветер усилится и будет дуть с южного направления. Воздух прогреется до +6…+11°.