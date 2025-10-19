В Латвии ожидаются заморозки до -5: синоптики предупреждают о холодной ночи

В Риге ночью небо будет проясняться лишь временами, однако существенных осадков не ожидается. Ожидается слабый ветер, температура воздуха понизится до +2...+4°, а в более отдалённых от центра районах — до +1...+2°. Днём ветер усилится и будет дуть с южного направления. Воздух прогреется до +6…+11°.