Индия быстро нашла замену российской нефти
Две индийские нефтеперерабатывающие компании приобрели 4 миллиона баррелей гайанской нефти у американской компании Exxon Mobil с поставкой в конце 2025 или в начале 2026 года. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.
Indian Oil Corp, крупнейший по мощности нефтеперерабатывающий завод страны, приобрел 2 миллиона баррелей сырой нефти марки Golden Arrowhead (GAH), что является его первой закупкой этого сорта, которая поступит в конце декабря или в начале января.
Еще один нефтеперерабатывающий завод, Hindustan Petroleum Corp, приобрел нефть Liza и Unity Gold, при этом в течение того же периода планируется поставить 2 миллиона баррелей, сообщили источники.
«Индия диверсифицирует свои поставки сырой нефти, испытывая новые сорта из Южной Америки, где добыча растет, — говорится в публикации. — Добавление большего количества источников сырой нефти также помогло бы нефтеперерабатывающим заводам заменить часть импорта российской нефти. США давят на Нью-Дели, чтобы тот прекратил покупать российскую нефть, чтобы помочь прекратить войну в Украине».
При этом Гайана наращивает экспорт, поскольку добыча нефти консорциумом во главе с Exxon выросла до 770 000 баррелей в день после запуска четвертого плавучего производственного объекта группы.
Индийские нефтеперерабатывающие заводы готовятся сократить импорт российской нефти, ожидая постепенного уменьшения объемов, поскольку США давят на Нью-Дели, чтобы тот прекратил покупать российскую нефть, чтобы помочь закончить войну в Украине.
Как сообщал Otkrito.lv, 15 октября Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал прекратить закупку российской нефти. Американский президент назвал это важным шагом и призвал Китай сделать то же самое.