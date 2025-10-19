ФОТО: северное сияние над Латвией - жители делятся сказочными снимками
Многие люди в Латвии увидели это великолепное зрелище.
Вечером в субботу во многих местах Латвии наблюдалось яркое северное сияние.

«Сейчас его довольно хорошо видно. Конечно, с телефона или камеры будет гораздо легче», — сообщил в соцсети X метеоролог Мартин Бергштейн.

Жители активно делились в социальных сетях фотографиями впечатляющего природного явления. Северное сияние вечером, 18 октября, наблюдали во многих регионах Латвии — в Балви, Лиепае, Риге, Елгаве, Валмиере и других местах. Вот какими снимками поделились пользователи социальной сети X:

