В Риге - солнечно, на западе - облачно: прогноз на воскресенье

Днем в западных районах Латвии будет облачно, однако местами небо прояснится, тогда как на востоке оно останется ясным, лишь изредка солнце могут прикрыть облака. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер сохранится слабый, воздух прогреется до +6...+10 градусов.