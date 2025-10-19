airBaltic уточняет: сотрудничество с Air Serbia не включает полеты в Россию и Беларусь

Правительство Латвии постановило, что после IPO государство должно сохранить не менее 25% плюс одну акцию компании. Кроме того, 19 августа 2024 года было решено, что Латвия, как и Lufthansa, внесёт дополнительный вклад в размере 14 млн евро в уставный капитал airBaltic до проведения IPO.