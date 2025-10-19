airBaltic уточняет: сотрудничество с Air Serbia не включает полеты в Россию и Беларусь
Латвийская национальная авиакомпания airBaltic заключила договор аренды самолетов с экипажем с национальным авиаперевозчиком Сербии — Air Serbia.
Согласно информации, предоставленной Air Serbia, начиная с 1 ноября этого года, компания airBaltic будет выполнять рейсы от имени сербского перевозчика, используя самолёты Airbus A220-300 вместимостью 148 пассажиров.
В предстоящем зимнем сезоне Air Serbia будет использовать два самолёта airBaltic, а летом следующего года их число увеличится до четырёх, уточнили в сербской авиакомпании. Срок действия договора — два года.
При этом в официальном сообщении на платформе X компания airBaltic подчеркнула, что предоставляет услуги полносервисного лизинга (ACMI) только партнёрам на определённых направлениях — в Северной и Южной Европе.
«Наши самолёты не будут использоваться для полётов в Россию или Беларусь, а также не будут выполнять перелёты через их территорию», — говорится в заявлении авиакомпании.
Напомним, что airBaltic и Air Serbia сотрудничают с 2015 года, выполняя совместные рейсы с использованием кодов обеих авиакомпаний.
По итогам 2024 года группа airBaltic зафиксировала аудированные убытки в размере 118,16 млн евро по сравнению с прибылью годом ранее. Однако оборот компании вырос на 11,9%, достигнув 747,57 млн евро.
В конце августа 2024 года немецкая авиакомпания Lufthansa стала акционером airBaltic. На данный момент Латвийскому государству принадлежит 88,37% акций, Lufthansa — 10%, датскому предпринимателю Ларсу Туссену через компанию Aircraft Leasing 1 — 1,62%, а оставшиеся 0,01% принадлежат другим инвесторам. Уставной капитал airBaltic составляет 41,82 млн евро.
После проведения первичного публичного размещения акций (IPO) доля Lufthansa будет зависеть от рыночной цены предложения, однако в соглашении предусмотрено, что после IPO немецкой авиакомпании будет принадлежать не менее 5% капитала airBaltic.
Правительство Латвии постановило, что после IPO государство должно сохранить не менее 25% плюс одну акцию компании. Кроме того, 19 августа 2024 года было решено, что Латвия, как и Lufthansa, внесёт дополнительный вклад в размере 14 млн евро в уставный капитал airBaltic до проведения IPO.