Ходят слухи, что магазины Cenuklubs закрываются - так ли это?

Почти два десятка лет на рынке Латвии. Многие точно помнят ажиотаж, когда на улице Резекнес открывался магазин Cenuklubs. С тех пор у фирмы было несколько магазинов, в том числе и в торговых центрах. Сейчас, согласно информации на сайте, осталось два — в Риге и в Талси. В самом предприятии информацию о продаже официально никак не комментируют. Сейчас в Cenuklubs работают примерно 150 человек, и, как удалось выяснить LSM+, часть из них работу точно не потеряют, поскольку магазины не просто закрываются - Cenuklubs продает бизнес.