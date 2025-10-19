Ходят слухи, что магазины Cenuklubs закрываются - так ли это?
В соцсетях появилась информация о закрытии популярных магазинов Cenuklubs. Говорили, что при этом работу потеряют около 160 человек Что же происходит на самом деле?
Почти два десятка лет на рынке Латвии. Многие точно помнят ажиотаж, когда на улице Резекнес открывался магазин Cenuklubs. С тех пор у фирмы было несколько магазинов, в том числе и в торговых центрах. Сейчас, согласно информации на сайте, осталось два — в Риге и в Талси. В самом предприятии информацию о продаже официально никак не комментируют. Сейчас в Cenuklubs работают примерно 150 человек, и, как удалось выяснить LSM+, часть из них работу точно не потеряют, поскольку магазины не просто закрываются - Cenuklubs продает бизнес.
Покупателем стала сеть магазинов Mājai un Dārzam, которым управляет акционерное общество (АО) Diāna. Эти магазины — лишь одно из направлений его деятельности. Ему же принадлежит, например, сеть магазинов Citro, сообщает LSM+. Покупатель Cenuklubs подтвердил — сделка уже заключена. Сумма не разглашается.
«Наша цель — расширить и развить сеть магазинов Mājai un Dārzam. АО Diāna уже более 30 лет работает в сегменте товаров для дома, сада и строительства. Помещения планируется официально принять 1 марта 2026 года, а новый магазин открыть весной после полной подготовки. Наша цель — сохранить нынешних сотрудников Cenuklubs и интегрировать их в общую структуру сети Mājai un Dārzam. Опыт и знания сотрудников о клиентах очень ценны, поэтому мы планируем по возможности сохранить существующую команду».