Детская больница призывает родителей отменить назначенные визиты к врачу, если ребенок уезжает на каникулы

Каждый день специалисты колл-центра получают сообщения от родителей, которые не могут прийти на приём. В таких случаях один или два сотрудника специально занимаются заменой записей, чтобы свободное время не пропадало. Своевременный отказ значительно облегчает их работу и позволяет эффективнее использовать ресурсы больницы.