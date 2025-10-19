Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 10:47
Детская больница призывает родителей отменить назначенные визиты к врачу, если ребенок уезжает на каникулы
Перед началом школьных осенних каникул Детская клиническая университетская больница (BKUS) напомнила родителям о необходимости проверить, не назначен ли визит к врачу, и вовремя его отменить, если прийти не получится. Об этом говорится в сообщении больницы на странице Facebook.
В больнице отмечают, что своевременное уведомление об отказе от приёма позволяет предложить освободившееся время другому пациенту, который ждёт помощи, а также помогает врачу более эффективно планировать свой рабочий день.
Отменить визит можно несколькими способами:
- позвонив по бесплатному телефону 80708866 в рабочие дни с 8:00 до 17:00;
- через портал пациента Детской больницы, где отмену можно оформить круглосуточно;
- с помощью онлайн-формы на сайте больницы bkus.lv;
- написав на электронную почту pieraksti@bkus.lv.
Каждый день специалисты колл-центра получают сообщения от родителей, которые не могут прийти на приём. В таких случаях один или два сотрудника специально занимаются заменой записей, чтобы свободное время не пропадало. Своевременный отказ значительно облегчает их работу и позволяет эффективнее использовать ресурсы больницы.
Осенние школьные каникулы в этом году пройдут с 20 по 24 октября.