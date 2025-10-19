В Литве решили наказывать тех, кто увольняется по собственному желанию. В Латвии так делают уже давно

Если трудовые отношения прекращены по собственному желанию или из-за нарушения, то пособие по безработице назначается со дня подачи заявления, но не ранее чем через два месяца после получения статуса безработного. Это означает, что пособие по безработице будет назначено спустя два месяца, и первую выплату можно будет получить только в третьем месяце.