Гибкий график и кофе: какие бонусы предлагают сотрудникам их работодатели в Латвии

Почти половина работников в Латвии получают бонусы от работодателей для улучшения благополучия, но лишь немногие имеют доступ к психологической поддержке или возможностям для физической активности

В Латвии 49% работников имеют бонусы от работодателя для улучшения своего благополучия, сообщает предприятие Booking Group Corporation со ссылкой на результаты опроса.

По данным опроса, 37% жителей Латвии работодатель предоставляет гибкий график работы и гибридные варианты работы, а 34% говорят, что им обеспечено обучение и мероприятиям для сотрудников.

Психологическая поддержка доступна 12% работников, закуски на работе предоставляются 15% работников, а возможности для физической активности - 16% работников.

Некоторые респонденты говорят, что единственные дополнительные удобства, предоставляемые работодателем, - это кофе и вода на рабочем месте, а 2% респондентов не имеют доступа и к таким бонусам.

74% латвийцев считают инициативы работодателей по поддержке благополучия сотрудников очень важными.

Опрос был проведен исследовательской компанией Norstat в сентябре 2025 года в Латвии среди 1011 человек в возрасте от 18 до 74 лет.

