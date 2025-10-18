Гибкий график и кофе: какие бонусы предлагают сотрудникам их работодатели в Латвии
Почти половина работников в Латвии получают бонусы от работодателей для улучшения благополучия, но лишь немногие имеют доступ к психологической поддержке или возможностям для физической активности
В Латвии 49% работников имеют бонусы от работодателя для улучшения своего благополучия, сообщает предприятие Booking Group Corporation со ссылкой на результаты опроса.
По данным опроса, 37% жителей Латвии работодатель предоставляет гибкий график работы и гибридные варианты работы, а 34% говорят, что им обеспечено обучение и мероприятиям для сотрудников.
Психологическая поддержка доступна 12% работников, закуски на работе предоставляются 15% работников, а возможности для физической активности - 16% работников.
Некоторые респонденты говорят, что единственные дополнительные удобства, предоставляемые работодателем, - это кофе и вода на рабочем месте, а 2% респондентов не имеют доступа и к таким бонусам.
74% латвийцев считают инициативы работодателей по поддержке благополучия сотрудников очень важными.
Опрос был проведен исследовательской компанией Norstat в сентябре 2025 года в Латвии среди 1011 человек в возрасте от 18 до 74 лет.