Солнечный день и слабый ветер: Латвию ждет приятное октябрьское воскресенье

Ночь на воскресенье пройдет с переменной облачностью и слабым ветром. Местами возможны осадки, однако в большей части страны погода будет сухой. Минимальная температура воздуха составит от -2 до +3 градусов, а на севере Видземе местами может опуститься ещё на один-два градуса ниже. Из-за низкой температуры в отдельных районах дороги могут стать скользкими, местами ожидается туман.