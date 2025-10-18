Солнечный день и слабый ветер: Латвию ждет приятное октябрьское воскресенье
В воскресенье в Латвии ожидается преимущественно сухая и солнечная погода: на востоке небо будет ясным, а в западных районах местами возможны кратковременные дожди. Температура воздуха днём повысится до +6…+10°, в Риге — до +9°.
Ночь на воскресенье пройдет с переменной облачностью и слабым ветром. Местами возможны осадки, однако в большей части страны погода будет сухой. Минимальная температура воздуха составит от -2 до +3 градусов, а на севере Видземе местами может опуститься ещё на один-два градуса ниже. Из-за низкой температуры в отдельных районах дороги могут стать скользкими, местами ожидается туман.
Днем в западных районах погода будет облачной, местами возможны прояснения. На востоке небо будет ясным, лишь изредка солнце закроет небольшой облак. В отдельных местах ожидается кратковременный дождь. Ветер сохранится слабый. Температура воздуха поднимется до +6…+10°. В Риге день будет солнечным, лишь временами на небе появятся облака. Существенных осадков не ожидается. Ветер останется слабым, температура воздуха повысится до +8…+9°.
В столице, где временами будет проясняться, температура воздуха понизится до 0...+2°, существенных осадков не ожидается. Ветер будет слабым.