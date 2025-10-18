Технологические гиганты США нанесли мощнейший удар по Китаю
Microsoft и Google решили перенести производство компьютеров и серверов за пределы Китая. Их примеру последовала и Amazon, а вместе эти компании – три самых крупных игрока на глобальном рынке облачных сервисов. Они владеют колоссальными мощностями и заказывают производство большого количества серверов и сопутствующего оборудования.
Как сообщает Nikkei Asian Review, американские ИТ-гиганты вознамерились в краткосрочной перспективе прекратить производство своей техники в Китае. В первую очередь это касается корпораций Amazon, Google и Microsoft.
Эти три компании занимают весь топ-3 мирового рынка облачных сервисов – во II квартале 2025 года они занимали 63% рынка (данные Statista.com). Трио является заказчиком производства гигантского количества серверов и сопутствующего оборудования.
При всем этом у каждой из этих компаний есть собственный парк потребительских устройств. Так, Microsoft выпускает планшеты, ноутбуки и настольные ПК Surface, Google делает ставку на смартфоны Pixel, а также на планшеты. Amazon, в свою очередь, продает под своим брендом электронные книги и планшеты.
Значительная часть всего этого выпускается именно в Китае, но компании намерены положить этому конец. Прямо сейчас они ведут переговоры со своими подрядчиками о переносе производства за пределы границ Поднебесной. Nikkei Asian Review пишет, что особо рьяно в этом направлении движется Microsoft. Софтверный гигант намерен полностью отказаться от производства своих новых устройств в Китае до конца 2026 года.
В первую очередь это касается ее серверов, а также пользовательской техники под брендом Surface. То же касается и комплектующих – к началу 2027 года лишь 20% из них продолжат выпускаться китайскими фабриками, сообщили изданию источники внутри корпорации.
Новости о возможных изменениях в производственной политике Microsoft появились всего через несколько дней после того, как президент Трамп пригрозил Китаю дополнительными 100-процентными пошлинами и усилением экспортного контроля за программным обеспечением. США и Китай также начали взимать новые портовые сборы с судов друг друга, всего через неделю после того, как Пекин ужесточил правила экспорта редкоземельных металлов.