Технологические гиганты США нанесли мощнейший удар по Китаю

Значительная часть всего этого выпускается именно в Китае, но компании намерены положить этому конец. Прямо сейчас они ведут переговоры со своими подрядчиками о переносе производства за пределы границ Поднебесной. Nikkei Asian Review пишет, что особо рьяно в этом направлении движется Microsoft. Софтверный гигант намерен полностью отказаться от производства своих новых устройств в Китае до конца 2026 года.