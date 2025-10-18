Латвийская армия решила перейти на "чистые" автомобили
Национальные вооруженные силы планируют продолжать закупку «чистых» и энергоэффективных транспортных средств, постепенно сокращая количество автомобилей с дизельными двигателями и переходя на электромобили.
Национальные вооруженные силы официально продемонстрировали новые станции для зарядки электромобилей и электрические транспортные средства. Проект реализован при поддержке Модернизационного фонда, находящегося в ведении Министерства климата и энергетики.
Национальные вооруженные силы приняли участие в открытом конкурсе «Повышение энергоэффективности в транспортном секторе — поддержка внедрения электромобилей и инфраструктуры их зарядки» с целью выполнения обязательств по укреплению климатической нейтральности. Перед участием в конкурсе были определены военные базы, где необходимо построить инфраструктуру для электрозарядки, способную обеспечить требуемую мощность для зарядки электротранспорта.
Национальные вооруженные силы обеспечивают весь автопарк транспортных средств системы Министерства обороны. В рамках проекта были приобретены 12 транспортных средств, которые будут использоваться в повседневной административной деятельности.
В будущем Национальные вооруженные силы планируют продолжать закупку «чистых» и энергоэффективных транспортных средств, постепенно сокращая количество автомобилей с дизельными двигателями. Параллельно будет развиваться компетенция и потенциал по обслуживанию и ремонту транспортных средств с электрическими двигателями, которые будет обеспечивать Центр технического обслуживания транспорта Командования обеспечения Национальных вооруженных сил.
Ранее Otkrito.lv сообщал о том, что латвийская армия решила приобрести новый вид вооружений. Сумма покупки держится в секрете.