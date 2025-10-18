Латвийская армия решила перейти на "чистые" автомобили

Национальные вооруженные силы приняли участие в открытом конкурсе «Повышение энергоэффективности в транспортном секторе — поддержка внедрения электромобилей и инфраструктуры их зарядки» с целью выполнения обязательств по укреплению климатической нейтральности. Перед участием в конкурсе были определены военные базы, где необходимо построить инфраструктуру для электрозарядки, способную обеспечить требуемую мощность для зарядки электротранспорта.