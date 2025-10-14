Латвия решила приобрести новый вид вооружений. Сумма покупки держится в секрете

Проект Балтийской линии обороны реализуется странами Балтии и Польшей, а Финляндия также рассматривает возможность укрепления своей границы. Этот проект представляет собой комплексную работу по своевременной подготовке к возможной агрессии со стороны России. Он включает не только противотанковые рвы, но и множество других мероприятий. Проект, начатый в 2024 году и оцениваемый примерно в 300 миллионов евро, должен быть реализован к 2028 году, однако, возможно, и после этого потребуется осуществить дополнительные меры.