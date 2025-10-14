Латвия решила приобрести новый вид вооружений. Сумма покупки держится в секрете
В Латвии

Латвия решила приобрести новый вид вооружений. Сумма покупки держится в секрете

LETA / Otkrito.lv

Министерство обороны во вторник на закрытом заседании правительства представит доклад о закупке дистанционных противотанковых минных систем. Объём финансирования, который планируется выделить на это, держится в секрете.

Ранее сообщалось, что данные системы необходимы для создания Балтийской линии обороны. Ещё в начале сентября полковник Объединённого штаба Национальных вооружённых сил Андрис Риекстс сообщил на заседании парламентской комиссии по обороне, внутренним делам и борьбе с коррупцией, что в этом году продолжаются закупки оборонных заграждений для формирования линии, а закупка дистанционных минных систем и противотанковых мин находится на завершающем этапе.

Проект Балтийской линии обороны реализуется странами Балтии и Польшей, а Финляндия также рассматривает возможность укрепления своей границы. Этот проект представляет собой комплексную работу по своевременной подготовке к возможной агрессии со стороны России. Он включает не только противотанковые рвы, но и множество других мероприятий. Проект, начатый в 2024 году и оцениваемый примерно в 300 миллионов евро, должен быть реализован к 2028 году, однако, возможно, и после этого потребуется осуществить дополнительные меры.

Как ранее писал Otkrito.lv, бывший командующий НВС Латвии объяснил, что такое оборонные объекты.

