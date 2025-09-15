Болота тоже могут быть оружием! Бывший командующий НВС Латвии объяснил, что такое противомобильные объекты

По его словам, сама природа тоже создаёт ограничения. «Если, например, с обеих сторон болота или низины, где бронетехника не может пройти, мы это знаем, они это знают — значит, остаются два-три пути, через которые можно пересечь эту местность, иначе никак. Контролируя артиллерией или другими видами оружия эти два-три пути и узкие места, создаются преимущества для обороны. Именно это и называют различными противомобильными мероприятиями», — отметил он.