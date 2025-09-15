Болота тоже могут быть оружием! Бывший командующий НВС Латвии объяснил, что такое противомобильные объекты
Генерал и бывший командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Раймонд Граубе в эфире TV24 объяснил, что такое противомобильные объекты, какие формы они могут принимать и почему играют ключевую роль в обороне территории во время военного конфликта.
В передаче TV24 «Dienas personība» генерал и командующий Национальными вооружёнными силами Латвии в 1999–2003 и 2010–2017 годах Раймонд Граубе объяснил, что такое противомобильные объекты и как они помогают защищать территорию во время военного конфликта.
«Это всё, что мешает передвижению вражеской бронетехники или вообще техники. Это могут быть очень простые средства — рвы, противотанковые рвы, различные сооружения, те же самые противотанковые ежи или “зубы дракона”, это могут быть и мины», — сказал Граубе.
«Это комплекс мероприятий: могут быть подготовлены и зоны, которые изначально “пристреляны” или хорошо известны нашим оружейным системам, где противник вынужден передвигаться», — подчеркнул генерал.
По его словам, сама природа тоже создаёт ограничения. «Если, например, с обеих сторон болота или низины, где бронетехника не может пройти, мы это знаем, они это знают — значит, остаются два-три пути, через которые можно пересечь эту местность, иначе никак. Контролируя артиллерией или другими видами оружия эти два-три пути и узкие места, создаются преимущества для обороны. Именно это и называют различными противомобильными мероприятиями», — отметил он.