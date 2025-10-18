Стратегия уже есть: в случае нападения на страны Балтии НАТО отреагирует без промедления
В случае нападения на Латвию или другие страны Балтии силы НАТО будут направлены немедленно, заверил бывший глава Военного комитета альянса Роб Бауэр на "Рижской конференции 2025", подчеркнув: "Не слушайте, что говорит Россия, доверяйте своим союзникам".
В случае нападения генсеку НАТО не придётся ждать, пока все послы альянса выскажутся — силы будут направлены немедленно, заявил бывший председатель Военного комитета НАТО Роб Бауэр в интервью агентству LETA во время форума по безопасности и внешней политике «Рижская конференция 2025». Бауэр подчеркнул, что жители Латвии и стран Балтии не одни — альянс стоит за ними.
«Это моё послание. Перестаньте слушать всякий вздор и доверяйте своим — доверьтесь правительству Латвии и государственным учреждениям. Не слушайте, что говорит Россия, доверяйте своим союзникам», — заявил Бауэр.
В качестве примера он привёл инцидент с российскими дронами в Польше. В реагировании на этот инцидент участвовали несколько самолётов западных стран, то есть НАТО отреагировало и оказало помощь.
Он призвал не слушать тех, кто ежедневно задаётся вопросом, действительно ли действует 5-я статья договора НАТО. «Мы хорошо знаем, кто поддерживает такую риторику и хочет, чтобы люди снова и снова это обсуждали, — это русские. «Думаете, они придут на помощь маленькой стране, находящейся так далеко от Нидерландов? Кому это вообще важно?» Важно вооружённым силам Нидерландов. Важно людям в Брюсселе. Важно штабу НАТО, и верховный главнокомандующий союзных сил обеспечивает вашу безопасность», — подчеркнул Бауэр.
Он также отметил, что утверждение о необходимости обсуждения каждого вопроса в Североатлантическом совете — необоснованное. По его словам, военные планы определяют конкретные действия на случай различных угроз, и у альянса предусмотрено множество вариантов реагирования. Если угрозы усилятся, альянс реализует эти планы и при необходимости увеличит численность боевых групп с 1000 до 5000 военнослужащих. «Если действительно произойдёт нападение и начнётся война, генеральному секретарю НАТО не нужно ждать, пока все послы сядут и обсудят ситуацию. Силы будут направлены немедленно. Германские и нидерландские войска прибудут в страны Балтии — это решение уже принято альянсом. Вы точно не одни», — добавил Бауэр.