Стратегия уже есть: в случае нападения на страны Балтии НАТО отреагирует без промедления

Он также отметил, что утверждение о необходимости обсуждения каждого вопроса в Североатлантическом совете — необоснованное. По его словам, военные планы определяют конкретные действия на случай различных угроз, и у альянса предусмотрено множество вариантов реагирования. Если угрозы усилятся, альянс реализует эти планы и при необходимости увеличит численность боевых групп с 1000 до 5000 военнослужащих. «Если действительно произойдёт нападение и начнётся война, генеральному секретарю НАТО не нужно ждать, пока все послы сядут и обсудят ситуацию. Силы будут направлены немедленно. Германские и нидерландские войска прибудут в страны Балтии — это решение уже принято альянсом. Вы точно не одни», — добавил Бауэр.