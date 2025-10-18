Дождь и мокрый снег: капризная суббота в Латвии

Также днем выглянет солнце. На юго-востоке страны при понижении температуры к вечеру есть локальная вероятность выпадения мокрого снега. Ветер северный, слабый, на побережье умеренный. Температура воздуха поднимется до +6...+10 градусов, лишь на крайнем юго-востоке будет не теплее +4...+6 градусов.