Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 09:06
Дождь и мокрый снег: капризная суббота в Латвии
В субботу местами ожидаются дожди, а в юго-восточных районах - небольшой мокрый снег, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
Также днем выглянет солнце. На юго-востоке страны при понижении температуры к вечеру есть локальная вероятность выпадения мокрого снега. Ветер северный, слабый, на побережье умеренный. Температура воздуха поднимется до +6...+10 градусов, лишь на крайнем юго-востоке будет не теплее +4...+6 градусов.
В Риге солнце будет периодически закрываться облаками, возможен кратковременный дождь. Ветер останется слабым, а температура поднимется до +8...+10 градусов.